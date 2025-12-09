Der Familienvater Ivano Rinaldi (41) war gestern Nachmittag mit seinem Auto in Alba im Piemont unterwegs, als er die Kontrolle über den Wagen verlor und mit voller Wucht gegen am Straßenrand geparkte Autos prallte. <BR \/><BR \/>Neben Rinaldi saß seine Frau, auf dem Rücksitz sein Sohn. Beide blieben unverletzt. Für den Familienvater kam aber trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte jede Hilfe zu spät. Er starb wenig später im Krankenhaus von Verduno. <h3>\r\nAngehörige sehen Unfall hilflos mit an<\/h3>In einem anderen Auto, nur wenige Meter entfernt, saßen seine Schwiegermutter und seine Eltern. Sie mussten hilflos mit ansehen, wie das Auto des 41-Jährigen plötzlich nach rechts schleuderte und gegen die am Straßenrand geparkten Autos krachte. Nicht alle geparkten Autos waren leer. In einigen saßen ihre Besitzer, eine Frau wurde bei dem Unfall ebenso leicht verletzt. <BR \/><BR \/>Rinaldi, der seiner Heimat Valsugana sehr verbunden war, lebte mit seiner Familie in Trient, wie das Online-Nachrichtenportal „L'Adige“ berichtet.