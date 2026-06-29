Die Täter schlugen laut der italienischen Tageszeitung „l'Adige“ in der Nacht auf Sonntag zu. Sie verschafften sich Zugang zum Gebäude und stahlen eine hydraulische Zange sowie eine Trennsäge – Geräte, die für technische Einsätze der Feuerwehr essenziell sind.<h3>\r\nEinbruch in Feuerwehrhalle in Arco: 50.000 Euro Beute<\/h3>Bereits Ende Mai war es in Arco zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei dem Diebesgut im Wert von rund 50.000 Euro entwendet wurde. Die Ermittlungen zum aktuellen Einbruch führt die Carabinieri.