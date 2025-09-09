<BR \/>Zum Vorfall kam es am frühen Montagnachmittag. Der Feuerwehrhubschrauber vo Typ H125 war damit beschäftigt, Abfälle von der Schutzhütte „Mantova“ auf rund 3.500 Metern abzutransportieren, als die Maschine aus ungeklärter Ursache einen Teil der Ladung verlor. <BR \/><BR \/>Wie in solchen Fällen vorgesehen, wurde der Flug sofort abgebrochen – der Hubschrauberpilot legte großes Können an den Tag, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und landete mit der Maschine nahe dem Doss dei Cembri auf 2.300 Metern. <BR \/><BR \/>Dort wurde der Hubschrauber auf etwaige Schäden überprüft, um anschließend wieder zur Basis zu fliegen. Verletzt wurde beim Vorfall niemand.