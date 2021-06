Trentino: Frau bei Autofahrt von Beifahrer mit Messer attackiert

Wie italienische Medien berichten, suchen im Moment Carabinieri, Feuerwehr und Polizei die Wälder rund um Ranzo nach dem Täter ab.Am Montagmorgen war die Frau, die im Pfarrhaus von Ranzo einen Freiwilligendienst leistet und sich um Menschen in Not kümmert, schwer verletzt am Rand der Straße nach Vezzano gefunden worden.Laut der Erzählung der 65-Jährigen hatte sie einen jungen Mann, der im Pfarrhaus betreut wurde, mit dem Auto abgeholt, um ihn zu einer ärztlichen Visite nach Trient zu bringen. Nach rund einem Kilometer Fahrt habe er plötzlich ein Messer gezogen und auf sie eingestochen. Anschließend habe er die Flucht ergriffen.Die Frau konnte noch aus dem Fahrzeug aussteigen, verlor dann aber das Bewusstsein. Am Straßenrand wurde sie schließlich gefunden und in das Trientner Krankenhaus gebracht. Laut Medienberichten sei sie zwar schwer verletzt aber nicht in Lebensgefahr.Die Carabinieri machten sich umgehend zum Pfarrhaus auf, wo sie Kleidung und Koffer des jungen Mannes vor der Eingangstür fanden. Von ihm selbst fehlte aber jede Spur.Daher suchen die Ordnungskräfte nun das Gebiet rund um Ranzo nach ihm ab. Auch freiwillige Feuerwehrleute aus Valle dei Laghi sind mit Drohnen und Thermoscannern vor Ort, um im Wald zu suchen, während der Feuerwehrhubschrauber aus Trient das Gebiet von oben patrouilliert.

