Nach ersten Rekonstruktionen soll sich ein Paar, zwei Saisonarbeiter, in seiner Unterkunft heftig gestritten haben. <BR \/><BR \/>Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Mann die Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. <h3>\r\nGesundheitszustand der Frau soll kritisch sein<\/h3>Zeugen sollen sofort Alarm geschlagen haben, berichtet das Online-Nachrichtenportal „L'Adige“. Die Frau wurde von den herbeigerufenen Rettungskräften versorgt und in das Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand soll kritisch sein. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang der Ereignisse zu rekonstruieren.