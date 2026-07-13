Wie die Trentiner Tageszeitung L'Adige berichtet, handelt es sich bei dem Opfer um Gianna Sommavilla. Die 76-Jährige stammte ursprünglich aus Moena und lebte in Ziano di Fiemme.<BR \/><BR \/>Der folgenschwere Zeckenbiss ereignete sich bereits am 8. Juni auf den Wiesen rund um ihr Wohnhaus in Ziano. Als nur wenige Stunden nach dem Vorfall die ersten Symptome auftraten, brachten die Angehörigen die Seniorin umgehend in das Krankenhaus von Cavalese. Dort leiteten die Mediziner sofort die entsprechende Behandlung ein.<h3>\r\nZustand verschlechterte sich dramatisch<\/h3>Trotz des tagelangen Krankenhausaufenthalts zeigte die Patientin jedoch keinerlei Anzeichen einer Besserung. Da sich ihr Zustand kontinuierlich verschlechterte, veranlassten die Ärzte am 20. Juni die Notverlegung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Santa Chiara nach Trient.<BR \/><BR \/>Dort wurde die 76-Jährige auf der Intensivstation behandelt. Die Infektion schritt jedoch unaufhaltsam voran. Am Samstag erlag die Frau schließlich den irreversiblen Gehirnschäden, die durch die von der Zecke übertragene Enzephalitis verursacht worden waren.