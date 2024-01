Die Details zum Bärenabschuss im Trentino

„Rom wird Gesetz nicht anfechten“

„Dies ist das Ergebnis einer Vereinbarung mit der Regierung, die eine Errungenschaft darstellt, die der Besonderheit unseres Gebiets Rechnung trägt“, so der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti.Im Detail ist vorgesehen, dass die Anzahl der potenziell entnehmbaren Problembären auf maximal 8 pro Jahr festgelegt wird, darunter nicht mehr als 2 fortpflanzungsfähige Weibchen und nicht mehr als 2 erwachsene Männchen sowie 4 Jungtiere (2 Weibchen und 2 Männchen).Ab 2026 sollen die Höchstquoten gemeinsam mit dem ISPRA auf der Grundlage weiterer demografischer Daten, die bis dahin verfügbar sind, neu festgelegt werden.„Rom wird dieses Gesetz nicht anfechten, da es das Ergebnis einer Vereinbarung mit der Regierung ist. Wir bremsen damit den Anstieg der Bärenpopulation, garantieren die Sicherheit der Menschen und verbessern die Arbeitsbedingungen der Landwirte und derjenigen, die in der Forstwirtschaft arbeiten“, sagte Landeshauptmann Fugatti.„Eine Entnahme ist nur für gefährliche oder besonders schädliche Exemplare zulässig“, präzisiert der für Großraubwild zuständige Landesrat Roberto Failoni (Lega). Die Höchstzahl der Problemtiere, die entnommen werden darf, wird – im Rahmen des gesamtstaatlichen Aktionsplans Pacobace – auf Grundlage technisch-wissenschaftlicher Bewertungen des ISPRA und vorbehaltlich dessen notwendiger, aber nicht verbindlicher Genehmigung festgelegt. Die Tierschutzorganisation AIDAA hat bereits reagiert: „Wie andere Verbände auch halten wir das Gesetz für unverhältnismäßig und absurd.“ Man werde dagegen ankämpfen.Bereits am Freitag hatte die Trentiner Landesregierung den Gesetzesentwurf gebilligt. Mehr dazu lesen Sie hier.