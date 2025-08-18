Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr, oberhalb der Cengledino-Alm, wie die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/>Der Hund war in dem Gebiet, das für die Ausbildung von Jagdhunden vorgesehen ist, frei unterwegs, als er in ein Gebüsch lief – und daraus offenbar die Bärin mit ihren Jungen hervorkam. Der Besitzer des Tieres kam bei der Begegnung nicht zu Schaden, der Hund hingegen wurde verletzt.<BR \/><BR \/>Der Forstdienst des Trentino hat die Ermittlungen aufgenommen. Generell wird bei Wanderungen und Ausflügen empfohlen, Hunde stets an der Leine zu führen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid!<\/a>