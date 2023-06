Trentino: In kritischem Zustand aus See gezogen – Mann stirbt im Krankenhaus

Sein Vater, der mit ihm am See war, schlug sofort Alarm.Etwa eine halbe Stunde lang blieb A.Z. wohl unter Wasser, bis die Rettungskräfte ihn finden und bergen konnten. Sofort begannen sie mit ersten Reanimationsmaßnahmen. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann noch am Leben.Ein Notarzthubschrauber flog ihn in äußerst kritischem Zustand in das Krankenhaus Santa Chiara in Trient, wo die Ärzte weiter um das Leben des 32-Jährigen kämpften. Die Versuche blieben allerdings erfolglos. A.Z. starb am späten Abend.