Auf den weiteren Podestplätzen folgen nach dem Trentino Florenz (Silber) und Mailand, das sich erstmals seit 19 Jahren unter die Top Drei schiebt. Die Provinz Bozen Südtirol landet auf Rang zwölf. <BR \/><BR \/>Der Index bewertet die Qualität und Verbreitung des Sports in den italienischen Provinzen anhand von 32 Indikatoren aus vier Bereichen: Einzelsportarten, Mannschaftssportarten, Infrastruktur sowie Sport und Gesellschaft. Er ist Teil der jährlichen Untersuchung zur Lebensqualität in Italien, die Il Sole 24 Ore veröffentlicht. <BR \/><BR \/>Die Vormachtstellung des Trentino gründet auf einem dichten Netz an Anlagen und Vereinen, aber auch auf der engen Verknüpfung von Sport und gesellschaftlichem Leben. Die Provinz hat bereits achtmal Gold geholt - in insgesamt 19 Ausgaben des Rankings. <BR \/><BR \/>2025 liegt sie in zwei Kategorien an der Spitze: Einzelsportarten, mit Spitzenleistungen in Leichtathletik (2. Platz) und Radsport (3. Platz). Sport und Gesellschaft, wo Trient sowohl im Kindersport (2. Platz) als auch im Frauensport (3. Platz) vorn mitmischt. Auch bei der Sportinfrastruktur erreicht das Trentino Platz zwei. <BR \/><BR \/>Weitere Spitzenplätze gehen an Cremona (Mannschaftssportarten) und Rimini (Infrastruktur). Am Ende der Tabelle findet sich die Provinz Südsardinien, gefolgt von anderen Regionen des Südens und der Inseln. Schlusslicht des Nordens ist Lodi auf Rang 90. Eine bemerkenswerte Entwicklung zeigt Mailand: sie kletterte in den vergangenen Jahren stetig nach oben - Rang 8 im Jahr 2022 über Platz 5 in den Jahren 2023 und 2024 nun erstmals Platz 3.