Die Ermittlungen in Caldes, wo die Leiche des Mannes gefunden wurde, laufen auch Hochtouren. Die Carabinieri, die Spurensicherung und die Ermittler sind vor Ort, an den Erhebungen ist auch die Forstbehörde der Provinz Trient beteiligt.Eine der in Betracht gezogenen Hypothesen ist der Angriff eines wilden Tieres.Landeshauptmann Maurizio Fugatti hat sich zusammen mit dem Direktor des Zivilschutzes, Raffaele De Col, ebenfalls an Ort begeben.