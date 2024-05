Trentino: Mann an Supermarktkasse niedergestochen

Der Angriff ereignete sich in einem Supermarkt in Civezzano in der Valsugana gegen 16.30 Uhr: Der 50-Jährige aus Caldonazzo wartete gerade an der Kasse, als plötzlich von hinten ein Mann mit einem Messer auf ihn losging und ihm in den Hals stach. So berichtet es die Nachrichtenagentur Ansa.Das schwerverletzte Opfer wurde umgehend ins Krankenhaus Santa Chiara nach Trient gebracht. Dort ringen die Ärzte derzeit um das Leben des 50-Jährigen.Den Carabinieri ist es gelungen den Angreifer festzunehmen. Dabei beschlagnahmten die Ermittler ein 15 Zentimeter langes Messer.Zu seiner Identität ist bislang nichts bekannt. Laut Informationen der Ansa seien die beiden Männer mit einander bekannt gewesen. Das Motiv für den Angriff könnte mit Konflikten aus der Vergangenheit zusammenhängen.