Trentino: Mann von Bär angegriffen und verletzt

Der Mann war in der „Val di Rabbi“ im Trentino mit seinem Hund auf einem Steig unterwegs, als er plötzlich auf einen Bär traf, der ihn angriff und an Kopf und Arm verletzte. Ersten Informationen zufolge handelt es sich bei dem Verletzten um den Bruder des Bürgermeisters der Ortschaft Rabbi, Lorenzo Cicolini.Der Wanderer konnte sich selbst befreien und holte Hilfe. Er wurde in das Krankenhaus von Cles gebracht und wartet dort darauf, operiert zu werden.Die Forstbehörde hat die Ermittlungen aufgenommen.