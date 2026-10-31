Der Arbeitsunfall ereignete sich in einem Waldstück bei der Wallfahrtskirche „Madonna dell’Aiuto“ in Segonzano. Der 57-jährige Mann war gerade dabei, einen Baum zu fällen, als er vom umstürzenden Baum erfasst wurde. Zusammen mit dem Baum kullerte der Waldarbeiter rund 20 Meter den steilen Hang hinab und blieb schwer verletzt unter dem Stamm eingeklemmt.<BR \/><BR \/>Ein Passant bemerkte das Unglück und schlug Alarm. Die Bergrettung Pergine rückte aus, auch der Notarzthubschrauber wurde angefordert. Der verletzte Mann wurde unter dem Baum hervorgeholt und nach der Erstversorgung zum Hubschrauberlandeplatz gebracht. Dieser brachte den 57-Jährigen ins Krankenhaus Santa Chiara nach Trient.