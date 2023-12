Trentino: Mit Auto 70 Meter in die Tiefe gestürzt – Schwer verletzt

Passiert ist der Unfall in Cimego, in der Gemeinde Borgo Chiese, gegen 14 Uhr. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Der Fahrer hatte wohl die Kontrolle über sein Auto verloren und war in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde er aus dem Auto geschleudert, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Die Einsatzkräfte rückten sofort aus. Sie bargen den schwer verletzten Fahrer und brachten ihn mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus von Trient.Im Einsatz standen auch die Freiwillige Feuerwehr und die Gemeindepolizei.