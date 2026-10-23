Die Carabinieri hatten das Auto der beiden italienischen Staatsbürger bei nächtlichen Kontrollen angehalten, nachdem Anwohner verdächtige Bewegungen gemeldet hatten. <BR \/><BR \/>Die Insassen des Wagens, eine Mutter und ihr Sohn, beide italienische Staatsbürger, verhielten sich bei der Kontrolle auffallend nervös. Dies veranlasste die Beamten, die Überprüfungen durch eine Durchsuchung zu vertiefen. Dabei stellten sie rund ein Kilogramm Haschisch sicher, aufgeteilt in zehn Platten zu jeweils etwa 100 Gramm. <BR \/><BR \/>Bei der Personendurchsuchung wurde zudem bei einem der beiden ein Messer gefunden. Deshalb wurde auch wegen des mutmaßlich unerlaubten Tragens einer Waffe Anzeige erstattet. <BR \/><BR \/>Die beiden wurden in das Gefängnis von Spini di Gardolo gebracht. Das Untersuchungsgericht Rovereto bestätigte die Festnahmen, ordnete jedoch die Freilassung der Beschuldigten unter Auflagen an. Sie müssen sich regelmäßig bei der Polizei melden. Das Verfahren befindet sich in der Ermittlungsphase. Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.