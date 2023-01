Nach Unfall von Auto ausgestiegen und von Lkw überrollt

Laut Bericht der Carabinieri verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Leitplanken. Anschließend verließ er sein Auto, um den entstandenen Schaden zu kontrollieren, allerdings ohne die in solchen Fällen vorgeschriebene Warnweste zu tragen.In der Dunkelheit hat ein entgegenkommender Lastwagenfahrer den Mann nicht bemerkt und diesen überrollt. Der 39-Jährigen wurde dabei schwer verletzt und befindet sich nun in kritischem Zustand im Krankenhaus Santa Chiara in Trient. Neben den Carabinieri und den Rettungskräften stand auch die Feuerwehr im Einsatz.