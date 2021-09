Trentino: Notarzthubschrauber verliert Tür mitten im Flug

Der Hubschrauber sei gegen 2 Uhr nachts auf einem Platz in der Nähe von Folgaria gelandet, um einen Patienten abzuholen, der in das Krankenhaus von Trient verlegt werden sollte.Nachdem der Patient an Bord genommen worden war, begann der Hubschrauber sein Startmanöver – alles schien normal. Doch nur eine Minute später trat ein mechanisches Versagen auf, wodurch sich die rechte Seitentür löste.Die Tür stürzte in den darunterliegenden Wald. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Der Hubschrauber, der im Normalbetrieb zwar mit geöffneten Türen fliegen kann, kehrte aus Sicherheitsgründen dann zu dem Platz zurück, von dem er gestartet war. Die Verlegung des Patienten wurde schließlich mit einem Krankenwagen durchgeführt.Der Heli wird nun nach Trient gebracht, wo die Analyse der Fehlerursachen durchgeführt und das Reparaturverfahren eingeleitet werden sollen.

ansa/vs