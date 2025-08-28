Den Angaben der Carabinieri zufolge erbeutete ein bewaffneter junger Mann bei dem Überfall auf die Apotheke gestern 1.500 Euro in bar und Medikamente verschiedenster Art im Wert von schätzungsweise 1.300 Euro.<BR \/><BR \/>Anschließend floh der Räuber auf einem Motocross-Bike, das von einem Komplizen gefahren wurde, der vor dem Geschäft auf ihn gewartet hatte.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri-Beamten von Riva del Garda, Storo und Tione haben sofort die Ermittlungen aufgenommen, unterstützt von Kollegen aus Bagolino (Brescia). Es wurden massive Kontrollen, aber auch Straßensperren, durchgeführt. <h3>\r\nWie man einen mutmaßlichen Täter ausforschte<\/h3>Dank der Auswertung der Videoüberwachungsaufnahmen, der in der Gegend installierten Kennzeichenlesegeräte und eines raschen Informationsaustauschs zwischen den verschiedenen beteiligten Einsatzkräften konnte das bei der Flucht benutzte Motorrad identifiziert werden. <BR \/><BR \/>So gelang es den Ermittlern, den Fahrer des Fahrzeugs in der Nähe seines Wohnorts in Bagolino (Provinz Brescia) auf einer abgelegenen Bergstraße aufzuspüren. Der junge Mann wurde in das Gefängnis von Brescia überführt. <BR \/><BR \/>Parallel dazu wurde die Suche nach dem zweiten Mann fortgesetzt. Die gesammelten Informationen führten die Ermittlungen in die Gemeinde Storo. Das Gebiet wurde in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei von Storo abgesperrt. Polizei und Carabinieri überwachten alle Zufahrtsstraßen zum Dorf und die Bergwege in der Umgebung. <h3>\r\nKeine Videokameras in der Apotheke<\/h3>Am späten Abend wurde auch der zweite mutmaßliche Räuber ausfindig gemacht und festgenommen, als er versuchte, das Dorf über einen Weg zu verlassen. Der Jugendliche, ein Minderjähriger, wurde angezeigt. Bei ihm wurde ein Teil der Beute und des während des Raubüberfalls entwendeten Geldes gefunden.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Ermittler berücksichtigten die mutmaßlichen Täter bei der Auswahl ihres Ziels nicht nur die abgelegene Lage der Apotheke, sondern vor allem auch das Fehlen von Videoüberwachungsanlagen in dem Gebäude.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>