Trentino: Sterbliche Überreste eines Soldaten entdeckt

Am Skelett waren noch einige Uniformreste zu erkennen. Die Leiche soll jetzt einer Obduktion unterzogen werden. Die Carabinieri bemühen sich um die Identifizierung. Österreichs Schwarzes Kreuz wurde über den Fund informiert.Wegen der Gletscherschmelze waren in den vergangenen Jahren in der Gegend wiederholt Überreste von Soldaten aus den Kriegszeiten entdeckt worden. 2012 wurden die mumifizierten Leichen von 2 österreichischen Kaiserjägern aus dem Ersten Weltkrieg aus einem Gletscher auf der Spitze Presena im westlichen Teil der Bergregion Trentino auf einer Höhe von 3000 Metern geborgen.

apa