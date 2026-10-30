Das Unglück ereignete sich auf der Landesstraße 90 zwischen Ala und Pilcante auf Höhe von Kilometer 17. Nach ersten Informationen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Motorrädern und einem Pkw. Der Unfall betraf beide Fahrbahnen. Ein 71-Jähriger und ein 69-Jähriger verloren dabei ihr Leben.<BR \/><BR \/>Die genauen Umstände werden von der Verkehrspolizei Riva del Garda untersucht, die gemeinsam mit der Ortspolizei von Ala vor Ort im Einsatz ist. Am Unfallort waren außerdem Rettungskräfte sowie die freiwilligen Feuerwehren von Ala und Mori im Einsatz.