Trentino: Sozialarbeiterin wegen Diebstahl an Patienten festgenommen

Wie die Carabinieri festgestellt haben, hat die Frau, die Zugang zu sämtlichen Zimmern in der Einrichtung hatte, seit März letzten Jahres insgesamt 4000 Euro von stationären Patienten und Kollegen entwendet.Aus Geldbörsen und Brieftaschen verschwanden bei insgesamt 13 Diebstählen immer wieder kleinerer Geldbeträge. Dank der Videoaufnahmen sahen die Carabinieri, wie die Frau 40 Minuten vor Ende ihrer Schicht den Umkleideraum der Mitarbeiterinnen betrat, den Schrank einer Kollegin öffnete und einige kleine Geldscheine aus ihrem Portemonnaie einsteckte und den Raum unmittelbar danach verließ.Die Carabinieri von Arco hielten die Frau vor dem Pflegeheim mit 200 Euro an, die sie in einer Innentasche ihrer Handtasche versteckt hatte. Der Voruntersuchungsrichter von Rovereto bestätigte die Festnahme der Frau und ordnete an, dass sie sich 3 Tage lang in der Carabinieri-Station von Arco melden muss.