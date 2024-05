Trentino-Südtirol: 28.000 vermeidbare Aufenthalte im Krankenhaus pro Jahr

84 Millionen Euro an vermeidbaren Kosten

10 Prozent vermeidbarer Aufenthalte sozialer Natur

Zum fehlenden Austausch zwischen dem Personal im Krankenhaus und jenem der wohnortnahen Diensten kommt hinzu, dass bei 8 von 10 Patienten, die ins Krankenhaus kommen, keine Informationen zur Krankengeschichte vorliegen: Die elektronische Patientenakte sei nur in einem von 5 Fällen aktualisiert, heißt es in einem Bericht der Nachrichtenagentur „Ansa“. Zu diesem Schluss kommt der Verband der Krankenhausinternisten (Fadoi) in einer repräsentativen Stichprobe regionaler Einrichtungen.Es verwundere also nicht, heißt es in einer Aussendung, dass jeder fünfte Krankenhaus-Aufenthalt durch eine bessere Patientenversorgung in den wohnortnahen Diensten hätte vermieden werden können. Zu den wohnortnahen zählen jene Dienstleistungen, die außerhalb der Krankenhäuser erfolgen. Deshalb brauche es laut 44 Prozent der Krankenhausinternisten eine Plattform für den Informationsaustausch zwischen Krankenhauspersonal und jenem der örtlichen Dienste.In absoluten Zahlen entspricht das 28.000 vermeidbaren Aufenthalten im Krankenhaus pro Jahr. Bei 3000 Euro an Durchschnittskosten einer Behandlung pro Person entspricht das einer Summe von 84 Millionen Euro.Durchschnittlich seien etwa 10 Prozent der vermeidbaren Aufenthalte sozialer Natur gewesen: Also Patienten, die durch einen häuslichen Pflegedienst oder ein Familiennetz zu Hause hätten behandelt werden können.