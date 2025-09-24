Passanten bemerkten den Mann gegen 15.30 Uhr und alarmierten umgehend den Notruf, wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen der Notarzt, ein Rettungswagen sowie die Freiwillige Feuerwehr von Riva del Garda. Die Feuerwehrleute leisteten erste Hilfe und setzten dabei auch einen halbautomatischen Defibrillator ein.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber nach Trient geflogen. Die Ermittlungen zum Vorfall führen die Carabinieri der Station Riva del Garda.