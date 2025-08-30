<BR \/>Viel war vom Kälblein nicht mehr übrig: Allein das lässt einen Angriff durch ein Großraubtier vermuten, das seine Beute fraß. Dabei hatte das Forstamt die Präsenz von Wölfen in der Gegend vor wenigen Wochen bestätigt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206672_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ín der Folge hatten die Tierzüchter im Val di Sole alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um Risse zu verhindern. Offenbar reichte das aber nicht. <BR \/><BR \/>Die Forstbehörde nahm die Untersuchungen zum gerissenen Kalb auf – bald wird sich herausstellen, ob tatsächlich ein Wolf dafür verantwortlich sein könnte. <BR \/><h3>\r\nVor zwei Jahren machten acht Wölfe das Tal unsicher<\/h3>Im Val di Sole geht schon länger der Wolf um: Vor zwei Jahren waren mehrere Nutztiere gerissen worden, damals war die Präsenz eines Wolfsrudel bestehend aus acht Exemplaren bestätigt worden.