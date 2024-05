Trentino: Trauer um Matteo Lorenzi (†17) nach Zusammenprall mit Lieferwagen

Mit 60 Kilometern pro Stunde auf Lieferwagen aufgeprallt

Matteo Lorenzi starb noch an der Unfallstelle

57-Jähriger aus Belluno saß hinter dem Steuer des Lieferwagens

Laut Informationen der Nachrichtenagentur „Ansa“ war der 17-Jährige auf seinem Rennrad unterwegs, als er im Gewerbegebiet von Civezzano von einem Lieferwagen erfasst wurde. Er sei gerade auf dem Weg zum Einkaufszentrum „Europa“ gewesen, wo ihn seine Teamkollegen der Montecorona-Juniorgruppe für eine gemeinsame Trainingseinheit hin zu mehreren Seen erwarteten. STOL hat berichtet. Kurz nach 15.30 Uhr und wenige 100 Meter vor dem Ziel soll es dann zu dem Unfall gekommen sein: Der Jugendliche soll auf einer Geraden, die bei der Ortschaft Sille zur Kreuzung ins Suganertal führt, mit einer Geschwindigkeit von rund 60 Kilometern pro Stunde auf die Fahrerseite eines Lieferwagens geprallt sein.Lorenzi habe zwar einen Helm getragen, bei der Aufprallgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde hätte dieser aber nicht mehr helfen können. Lorenzi habe sofort das Bewusstsein verloren.Der Lenker des Lieferwagens sowie weitere Zeugen wählten den Notruf. Sie versuchten, erste Hilfe zu leisten. Innerhalb kürzester Zeit traf ein Rettungshubschrauber samt Notarzt an der Unfallstelle ein. Die Reanimationsversuche des Arztes blieben jedoch vergeblich: Der 17-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Vor Ort im Einsatz standen auch die Carabinieri , die Ortspolizei sowie die Freiwillige Feuerwehr von Civezzano. Die Straße blieb bis 19.30 Uhr gesperrt.Der Lenker des Lieferwagens, ein 57-Jähriger, der offenbar in Belluno ansässig ist, stand unter Schock. Ersten Rekonstruktionen zufolge – die Ermittlungen sind noch im Gange – soll er von der Fahrbahn abgekommen sein.