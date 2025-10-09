<BR \/><BR \/>Die sogenannte Vogelberingung hilft Forschern, die Wanderungen von Zugvögeln nachzuverfolgen – so wurde der Storch, der nun freigelassen wurde, mit einem Metallring versehen, heißt es in einer Aussendung des Landes Trentino. <BR \/><BR \/>Aber der Reihe nach: Der Storch war am vergangenen 28. September von Passanten auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Mori entdeckt worden.<BR \/><BR \/>Das Tier wurde sofort in die Klinik gebracht, um untersucht zu werden Glücklicherweise hatte der Weißstorch keine Frakturen erlitten – der Vogel war offenbar erschöpft von der langen Reise. <BR \/><BR \/>Aus diesem Grund wurde der Storch dem Pflegezentrum für Wildvögel in Trient übergeben. Dort konnte er sich gut zehn Tage lang ausruhen und gesundes Futter fressen. <BR \/><BR \/>Am gestrigen Mittwoch war es schließlich so weit: Der Storch wurde unweit des Fundortes, allerdings im Wald, freigelassen.