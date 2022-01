Wölfe zerfleischen Eselfohlen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die Eselstute wurde von den Wölfen schwer verletzt. Für ihr Fohlen gab es kein Entkommen. Es wurde vom Besitzer tot aufgefunden. Auf Facebook gibt sich der Besitzer verzweifelt, er schreibt: „Weshalb ist ein Wolfsleben mehr Wert als das Leben aller anderen Tiere? Heute hat es leider uns getroffen, morgen jemand anderen.“Der Eigentümer versichert auf Facebook auch, dass er die Esel eingezäunt hatte: „Unsere Tiere waren bei einem Privathaus im Dorfzentrum von Sano eingezäunt. Die Mutter wurde schwer verletzt, für das Fohlen gab es leider kein Entkommen. Die Situation ist außer Kontrolle geraten! Findet eine Lösung bevor es zu spät ist!“Noch ist unklar, wie die Wölfe den Zaun überwinden konnten und wann sich der Angriff genau ereignet hat.Ein weiblicher Wolf wurde am Montagabend von einem Auto überfahren. Die Wölfin starb an der Unfallstelle, das Auto wurde leicht beschädigt und der Fahrer blieb unverletzt. Der Unfall wurde vom nachfolgenden Fahrer gemeldet.Der Kadaver wurde von den Förstern von Mori abgeholt und einem Tierarzt übergeben, damit er die routinemäßigen Kontrollen durchführen kann. Wie üblich wird eine genetische Analyse durchgeführt.In den vergangen Tagen gab es mehrere Wolfsangriffe. In Jenesien wurde vergangene Woche ein Fuchs vermutlich von einem Wolf zerfleischt. Für aufsehen sorgte im Dezember ein Video, das einen Wolf zeigt, der seelenruhig durch Lana streift.

