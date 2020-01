Treppensturz nach Silvesterfeier: Person schwer verletzt

Das Neue Jahr war erst wenige Minuten alt, als die Landesnotrufzentrale einen recht aufwendigen Einsatz in Gröden koordinieren musste: In der Comici-Hütte am Langkofel hatte eine Person bei einem Sturz über eine Treppe schwere Verletzungen erlitten.