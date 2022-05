Tribüne stürzt teils ein: Verletzte bei Probe für Queen-Parade

Ein Unfall mit mehreren Verletzten hat die Proben zur traditionellen Militärparade zum Thronjubiläum der Queen in London überschattet. 2 Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht und 3 weitere von Sanitätern behandelt, nachdem am Samstag Berichten zufolge eine Besuchertribüne teilweise einstürzte.