Trickbetrüger erleichtert betagte Innsbruckerin um 5-stelligen Geldbetrag

Die Frau wurde zu Mittag von einem Mann angerufen, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Er forderte die Frau auf, ihr Bargeld und ihren Schmuck an einen Kollegen zu übergeben.Aufgrund eines Einbruchs in der Nähe seien Geld und Wertgegenstände bei ihr momentan nicht sicher. Die 87-Jährige vertraute dem Anrufer und übergab am Abend Geld und Schmuck.Nach Angaben der Polizei traf sich die Seniorin gegen 18.00 Uhr im Bereich des Hofgartens mit dem angeblichen Kriminalbeamten. Der Täter wurde als junger Tiroler mit braunem Haar beschrieben.

apa