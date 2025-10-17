Laut Angaben der Polizei hätten der 18-Jährige und zwei weitere, flüchtige Komplizen den 14-Jährigen auf der Piazza Fontana gestoppt und ihn mit einem Elektroschocker bedroht und anschließend ausgeraubt.<BR \/><BR \/>Nach der Tat flüchteten die Täter, während der Jugendliche sofort den Notruf absetzte, wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet. Einer der mutmaßlichen Täter – der 18-Jährige aus Nigeria – konnte in der Nähe des Tatorts gestellt werden.<h3>\r\n18-Jähriger verhaftet<\/h3>Bei der anschließenden Durchsuchung des 18-Jährigen wurde der Elektroschocker sichergestellt. Der junge Mann, der sich auch wegen des Besitzes von Waffen verantworten muss, wurde verhaftet.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen der Carabinieri laufen weiter, um die beiden anderen Tatverdächtigen ausfindig zu machen.