Trient: 29-Jähriger geht mit Stange auf 2 Männer los

Marokkaner bewirft Auto mit Gegenstand

Der Täter, ein 29-jähriger Tunesier, der beim Anblick der Blaulichter geflüchtet war, wurde von den Beamten der Staatspolizei bald aufgespürt und festgenommen.Er wurde daraufhin wegen schwerer Körperverletzung angezeigt.Anschließend wurde nördlich der Stadt ein 27-jähriger Marokkaner, der um internationalen Schutz ersucht hatte, aufgespürt, der in offensichtlicher Erregung einen Gegenstand auf ein fahrendes Auto geworfen hatte, was die Insassen sehr erschreckte.Dank der guten Ortskenntnis der einschreitenden Beamten konnte der Täter rasch identifiziert werden. Offenbar hatte er schon Ende September geparkte Autos beschädigt. Er wurde wegen schwerer Sachbeschädigung angezeigt.Gegen beide Männer wurde ein Abschiebungsverfahren in die Wege geleitet.