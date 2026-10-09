Gegen den im Trentino lebenden Mann laufen zwei miteinander verbundene Verfahren. Laut Anklage soll er seine damalige Partnerin zwischen 2022 und Ende 2024 wiederholt beleidigt und körperlich angegriffen haben. Im Dezember 2024 habe er ihr demnach die Nase gebrochen.<BR \/><BR \/>Zudem soll der Mann die junge Frau stark kontrolliert, ihre Kontakte eingeschränkt und ihr Handy überwacht haben. Nach ihrer Anzeige verhängte das Gericht in Trient ein Kontaktverbot.<BR \/><BR \/>Ein weiteres Verfahren betrifft den Pflichtverteidiger des Mannes. Nachdem dieser einen Vorschuss für seine Tätigkeit verlangt hatte, soll der Beschuldigte ihn wiederholt kontaktiert und bedroht haben. Der Anwalt erstattete Anzeige und legte den Mandat nieder.<BR \/><BR \/>Im Verfahren wegen der mutmaßlichen Misshandlungen hat sich der Beschuldigte inzwischen auf ein abgekürztes Verfahren geeinigt.