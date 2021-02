Trient: 42-Jährige in ihrer Wohnung getötet

Eine 42-jährige Frau ist am Montagnachmittag in ihrer Wohnung in Cortesano, einer Fraktion von Trient, von ihrem Partner getötet worden: Der Täter stand unter Hausarrest, wie die Tageszeitung „L’Adige“ in ihrer Online-Ausgabe berichtet.