Trient: Auch Gericht gibt Wolfs-Abschüsse frei

„Schwerwiegende Schäden am Viehbestand und an anderen Gütern verhindern“

Das Verwaltungsgericht Trient hat den Antrag auf Aussetzung der Abschuss-Verordnung von 2 Wölfen abgelehnt. Der Antrag wurde von den Tierschutzverbänden LAV und WWF.Nach Ansicht des Richters steht die vom Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti Abschuss-Verordnung der beiden Wölfe im Einklang mit der Habitat-Richtlinie, da „die Entnahme von nur 2 Individuen des Rudels sicherlich nicht die Gesamtintegrität der geschützten Tierart gefährdet", sondern „die Funktion eines legitimen und wirksamen Instruments zum Schutz des lokalen Viehbestands übernimmt".Der Verwaltungsrichter ist der Ansicht, dass der Erlass „in vollem Einklang mit der Notwendigkeit steht, schwerwiegende Schäden, insbesondere am Viehbestand und an anderen Gütern, zu verhindern und das Interesse der öffentlichen Sicherheit zu gewährleisten".Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti hat diese Woche eine Abschussverordnung für 2 Wölfe im Trentino unterzeichnet. Damit geht das Trentino als erste Provinz in Italien aktiv gegen Wölfe vor (Hier lesen Sie mehr dazu).