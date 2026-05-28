Die Frau hatte gegen Mitternacht angehalten, um die junge Italienerin mitzunehmen. Obwohl es bereits halb eins nachts war, zögerte die Autofahrerin nicht lange. Sie hätte vielmehr daran gedacht, welchen Gefahren die junge Frau ausgesetzt sein könnte, wenn sie allein unterwegs bleiben würde.<BR \/><BR \/>Doch am Ziel angekommen sei die Situation eskaliert: Während die Fahrerin anhielt, damit die Mitfahrerin aussteigen konnte, habe die junge Frau plötzlich versucht, die Handtasche der Autofahrerin an sich zu reißen. Bei der mutmaßlichen Täterin handelt es sich um eine 22-jährige Italienerin, die den Behörden bereits bekannt ist.<BR \/><BR \/>Die überraschte Fahrerin habe sofort reagiert und versucht, ihre Tasche festzuhalten. Die 22-Jährige habe jedoch nicht locker gelassen und die Frau zusätzlich körperlich angegriffen. Mit der freien Hand habe sie die Fahrerin gekratzt und dabei am Hals sowie an den Armen verletzt.<h3>\r\nPassant will helfen – mit Pfefferspray angegriffen<\/h3>Anschließend gelang der jungen Frau zunächst die Flucht. Auf die Hilfeschreie der Geschädigten wurde jedoch ein Passant aufmerksam, der sofort eingriff und versuchte, die mutmaßliche Täterin festzuhalten. Diese zog daraufhin ein Pfefferspray hervor und sprühte dem Mann ins Gesicht.<BR \/><BR \/>Die Fahrerin hatte inzwischen bereits den Notruf verständigt. Dadurch konnten die Einsatzkräfte der Carabinieri rasch mobilisiert werden. Vor Ort trafen die Beamten auf die verletzte Fahrerin sowie auf den Passanten, der noch unter den Auswirkungen des Pfeffersprays litt. Die Carabinieri nahmen die ersten Aussagen auf und erhielten eine Beschreibung der 22-Jährigen, woraufhin sofort die Fahndung eingeleitet wurde.<BR \/><BR \/>Dank des schnellen Einsatzes konnte die junge Frau wenig später unweit des Tatorts aufgegriffen werden – in jenem Bereich, in dem sie zuvor der Fahrerin und dem Passanten entkommen war. Die 22-Jährige wurde schließlich verhaftet.