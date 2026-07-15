Aufmerksam wurden einige Passanten durch den Lärm, der beim Durchbrechen der Wand entstand, berichtet die italienische Tageszeitung „l'Adige“. Sie verständigten gegen 3 Uhr morgens über die einheitliche Notrufnummer 112 die Einsatzkräfte.<BR \/><BR \/>Betroffen war der Trentiner Standort einer Parfümeriekette, deren Filiale in Trient erst fünf Tage zuvor eröffnet hatte. Der Alarm wurde in der Nacht zwischen Montag und Dienstag ausgelöst. Der Einsturz der hinteren Wand des Gebäudes blieb nicht unbemerkt. Nach den bisherigen Rekonstruktionen sollen die Täter – vermutlich mehrere Personen – die Dunkelheit genutzt haben, um sich unauffällig bewegen zu können. Es wird nicht ausgeschlossen, dass die Bande bereits in den Tagen zuvor Besichtigungen durchgeführt hatte, da sie gezielt vorging und offenbar genau wusste, wie sie vorgehen musste.<BR \/><BR \/>Am gestrigen Vormittag war das Loch in der Wand deutlich sichtbar. Durch diese Öffnung gelangten die Täter in den Geschäftsraum, um den Tresor an sich zu nehmen. Die Wand bestand aus einem leichten Baumaterial und konnte daher schnell zerstört werden. Dazu nutzten die mutmaßlichen Einbrecher einen Gabelstapler, der in der Nähe auf dem Parkplatz abgestellt war. Mit dem Arbeitsfahrzeug schufen sie sich in kurzer Zeit einen Zugang zum Geschäft.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336353_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nachdem sie den schweren Tresor aus dem Gebäude gebracht hatten, verluden sie ihn auf den Gabelstapler, vermutlich um ihre Spuren zu verwischen. Der Plan scheiterte jedoch. Das Gewicht der Beute und die nur kurze Zeitspanne bis zum Eintreffen der Carabinieri zwangen die Täter dazu, den Tresor zurückzulassen. Sie stellten ihn auf einer Rampe unweit der Parfümerie ab und versteckten ihn zwischen Pflanzen. Von den Mitgliedern der Bande fehlt bislang jede Spur.<BR \/><BR \/>Am gestrigen Vormittag wurde Anzeige wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter erstattet. Der Tresor selbst wurde noch verschlossen aufgefunden. Um ihn bergen zu können, mussten die Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr eingreifen. Sie hoben den Safe mit einem Kran an. Neben den Schäden an der Gebäudestruktur muss nun noch geklärt werden, ob weitere Waren oder Bargeld aus dem Geschäft entwendet wurden. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen laufen weiter. Die Ermittler arbeiten daran, die Verantwortlichen zu identifizieren und den Ablauf der Ereignisse in der Nacht vollständig zu rekonstruieren. Dafür werden möglichst viele Hinweise gesammelt. Neben Zeugenaussagen wurden auch sämtliche Aufnahmen der Überwachungskameras in der Umgebung gesichert, um den Ablauf des Einbruchs genauer nachvollziehen zu können.