Trient: Drogenspürhund Aron erschnüffelt Kokain im Wert von 100.000 Euro

In der Ortschaft Villazzano, südöstlich von Trient , war eine Streife der Finanzpolizei auf das Auto aufmerksam geworden: Der Lenker habe beim Anblick der Beamten gewendet, heißt es.Es gelang den Finanzpolizisten aber, den Mann anzuhalten und seine Personalien zu überprüfen. Dabei habe der 31-Jährige auf sie einen nervösen Eindruck gemacht. Grund genug, Spürhun Aron hinzuzuziehen. Tatsächlich erschnüffelte dieser 2 Pakete. Darin: rund 600 Gramm Kokain.8000 Dosen hätten sich daraus herstellen lassen, die auf dem Schwarzmarkt einen Wert von bis zu 100.000 Euro hätten bringen können, heißt es in einer Aussendung. Außerdem fanden die Beamten beim Verdächtigen 400 Euro Bargeld.Der 31-jährige Albaner mit Wohnsitz in der Provinz Vicenza wurde wegen des Vorwurfs des Drogenhandels verhaftet. Er wurde ins Gefängnis von Trient gebracht und wartet dort auf die nächsten Schritte im Verfahren gegen ihn.