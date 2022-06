Trient: Ehepaar festgenommen – sie planten Terroranschlag in Italien

In Trient ist ein junges Ehepaar von einer Spezialeinheit der Carabinieri wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Die beiden hätten geplant, im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einen Anschlag mit einem Sprengkörper zu verüben, teilte die Polizei am Freitag mit.