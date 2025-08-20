Alarmiert wurden die Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch gegen Mitternacht. Aus ungeklärter Ursache war in einer Schusterei in der Perini-Straße in Trient ein Brand ausgebrochen.<BR \/><BR \/>Die in den Räumlichkeiten gelagerte Ware fing rasch Feuer, wodurch sich die Flammen aufs ganze Lokal ausbreiteten. Die angerückten Feuerwehren führten stundenlang Löscharbeiten durch. <h3>\r\nTraurige Entdeckung in der Werkstatt <\/h3>Als sie das Lokal schließlich betreten konnten, fanden sie einen verkohlten Leichnam vor. Dabei handelt es sich um den Eigentümer der Werkstatt, Oprea Serghei. Offenbar konnte er sich nicht ins Freie retten, als das Feuer ausbrach. <BR \/><BR \/>Bis zum Morgengrauen waren die Einsatzkräfte mit den Nachlösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Indes nahmen die Behörden die Ermittlungen zur Brandursache auf.