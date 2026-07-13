Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagnachmittag in Trient. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Mann den Balkon seiner Wohnung und richtete eine Luftdruckpistole mit Diabolo-Munition auf die Fenster des gegenüberliegenden Mehrfamilienhauses. Er schoss offenbar in ein geöffnetes Fenster und traf eine 65-jährige Frau am Bein.<BR \/><BR \/>Die Frau befand sich gemeinsam mit Angehörigen in der Wohnung, als sie von dem Projektil getroffen wurde. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht. Nach Angaben der Behörden erlitt sie glücklicherweise keine schweren Verletzungen.<BR \/><BR \/>Für Aufregung unter den Anwohnern sorgte zunächst der plötzlich zu hörende Schuss. Kurz nach 13 Uhr ging der Notruf bei der Notrufzentrale ein. Daraufhin rückten die Carabinieri, darunter auch die Sondereinheit „Api“, zum Einsatzort aus. Die 2015 eingerichtete Einheit unterstützt Einsätze in Hochrisikosituationen und bei der Terrorismusbekämpfung.<h3>\r\nEtwa 30 Jahre alter Mann festgenommen<\/h3>Die Einsatzkräfte lokalisierten das Fenster, aus dem der Schuss abgegeben worden sein soll. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich um einen einzelnen Schuss. Die Carabinieri betraten das Wohnhaus und nahmen einen etwa 30 Jahre alten Mann ausländischer Herkunft fest. Er wurde zur Carabinieri-Kaserne in Trient gebracht, um den genauen Hergang des Vorfalls zu klären.<BR \/><BR \/>Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Carabinieri der Kompanie Trient ermitteln und versuchen anhand der gesammelten Beweise und Zeugenaussagen zu klären, ob der Schuss gezielt abgegeben wurde, um jemanden zu verletzen, oder ob andere Umstände vorlagen.<BR \/><BR \/>Der 30-Jährige wurde der Justiz überstellt und wegen gefährlicher Körperverletzung festgenommen. Bereits am Montag sollte er sich im Rahmen eines verkürzten Verfahrens vor Gericht verantworten.<BR \/><BR \/>Nach Einschätzung der Ermittler hätte der Vorfall trotz der verwendeten Luftpistole deutlich schwerwiegendere Folgen haben können.