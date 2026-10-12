Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann bereits einige Stunden zuvor mit den Carabinieri über familiäre Probleme gesprochen. Dabei soll es um Streit mit seiner Frau wegen des gemeinsamen Sohnes gegangen sein. Am Abend wollte er auf dem Parkplatz sein Auto umstellen. Als er zwei Carabinieri sah, soll er die Kontrolle verloren und zweimal mit dem Auto auf sie zugesteuert haben. Die Beamten konnten rechtzeitig ausweichen.<BR \/><BR \/>Auffällig ist, dass der Mann zuvor das Kennzeichen seines Autos unkenntlich gemacht haben soll. Das könnte auf eine geplante Tat hindeuten. Der Beschuldigte bestritt dies, erklärte aber nicht, warum das Kennzeichen verdeckt war.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri blieben unverletzt. Vorgeworfen wird dem Mann erschwerter Widerstand gegen die Staatsgewalt. Obwohl er bislang nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, wurde der Vorfall als zu schwerwiegend eingestuft, um ihn auf freiem Fuß zu lassen. Der Untersuchungsrichter ordnete deshalb Hausarrest an.<BR \/><BR \/>Der Mann albanischer Herkunft lebt und arbeitet in der Stadt. Vor dem Untersuchungsrichter entschuldigte er sich für sein Verhalten. Er habe wegen einer schwierigen familiären Situation unter großem Druck gestanden und nicht die Absicht gehabt, die Beamten tatsächlich anzufahren.