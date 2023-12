Trient: Massenschlägerei mit Glasflaschen und Messern

4 mutmaßliche Täter festgenommen

Der Alarm ging gegen 20.50 Uhr ein, als ein aufmerksamer Bürger die Schlägerei zwischen 30 Individuen meldete, die sich auf dem Domplatz mit Glasflaschen und Messern bekämpften. Als die Polizei, die Carabinieri und die Finanzpolizei am Ort des Geschehens eintrafen, hatten sich die Pöbler bereits aus dem Staub gemacht, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Die Einsatzkräfte folgten den Spuren und begaben sich auf die Suche nach den Beteiligten. Eine Gruppe wurde in der Nähe der „Venezia“-Straße gesichtet, während eine andere Gruppe in Richtung „Via delle Cave“ unterwegs war. Letztere warf Gegenstände auf die Einsatzkräfte, als sie sich näherten.Währenddessen meldeten Anwohner der Via delle Cave 2 verletzte Personen, die höchstwahrscheinlich in die vorherigen Auseinandersetzungen verwickelt waren. Ein 20-jähriger Tunesier, der einen internationalen Schutzantrag gestellt hatte, gab an, von marokkanischen Mitbewohnern angegriffen worden zu sein. Ein weiterer 17-jähriger Tunesier, der über keine Ausweispapiere verfügte, wurde von Rettungskräften auf einem Balkon gefunden, auf dem zahlreiche Glasscherben verstreut waren.Die Polizei nahm schließlich 4 Marokkaner fest, die mutmaßlich an den Ausschreitungen beteiligt waren. Sie wurden angezeigt.