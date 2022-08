Bozen und Umgebung: „Fenster und Türen schließen“

Auf der Mülldeponie Ischia Podetti in Trient brennt nach ersten Informationen in einem Bereich des Deponiegeländes der Sperrmüll. Da der dunkle Rauch Richtung Norden zieht, gibt es eine Zivilschutzwarnung für einige Gebiete in Südtirol.