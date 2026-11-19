Den Beschuldigten im Alter zwischen 20 und 40 Jahren wird gemeinschaftlich begangene Erpressung unter Anwendung mafiöser Methoden vorgeworfen. Laut Ermittlern sollen sie die beiden Betreiber eines Restaurants wiederholt bedroht und unter Druck gesetzt haben, berichtet die italienische Tageszeitung „l'Adige“.<BR \/><BR \/>Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Vorfall Anfang Oktober, als mehrere Männer im Restaurant die sofortige Zahlung einer angeblichen Geldschuld gefordert haben sollen. Zudem soll einer der Betreiber gewaltsam festgehalten worden sein.<BR \/><BR \/>Am 24. Oktober kam es zu einem weiteren Vorfall: Zwei der Beschuldigten hatten einen der Restaurantinhaber mit Tritten und Faustschlägen angegriffen. Die Carabinieri verhafteten sie daraufhin auf frischer Tat. Nach einer zwischenzeitlichen Freilassung aufgrund einer Entscheidung des Überprüfungsgerichts wurden auch diese beiden Männer nun erneut inhaftiert.<BR \/><BR \/>Laut den Ermittlern sollen die acht Männer als Ansprechpartner verschiedener Gruppen in mehreren italienischen Städten agiert und gemeinsam versucht haben, die geforderten Geldsummen – teilweise über Banküberweisungen – einzutreiben. Die Staatsanwaltschaft sieht aufgrund der organisierten Vorgehensweise und der ausgeprägten Einschüchterung eine Erpressung unter Anwendung mafiöser Methoden.