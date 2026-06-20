Die Ermittlungen betreffen eine Serie von Vorfällen, die sich zwischen Oktober und Dezember 2025 in einer Spielhalle im Stadtzentrum von Trient ereignet haben. Wie die italienische Tageszeitung „l'Adige“ berichtet, wird der 36-Jährige verdächtigt, insgesamt sechs Raubüberfälle, darunter offenbar auch versuchte – begangen zu haben.<BR \/><BR \/>Laut Polizei soll der Täter sein Gesicht verdeckt und mit einer Waffe vorgegangen sein. Die Waffe stellte sich schlussendlich als Spielzeugpistole ohne roten Aufsatz heraus. Im Zuge der Untersuchungen wurde auch ein 44-jähriger Italiener identifiziert, der laut Polizei in einige der Einbrüche verwickelt sein soll. Er wurde angezeigt.