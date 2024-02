Trient: Überfall auf Tabaktrafik – Besitzer mit Luftdruckpistole verletzt

Besitzer durch Schuss verletzt

Ermittlungen laufen

Es war gerade kurz vor Ladenschluss am gestrigen Mittwoch: Der Besitzer einer Tabaktrafik in San Donà war mit Aufräumarbeiten beschäftigt und wollte die Trafik gerade schließen, als gegen 19:30 Uhr plötzlich 2 maskierte Personen seinen Laden betraten.Die beiden bedrohten den 45-Jährigen laut Medienberichten mit einer Luftdruckpistole und forderten ihn auf, ihnen den Inhalt der Kasse auszuhändigen. Es handelte sich um mehrere 100 Euro.Dabei habe sich ein Schuss aus der Luftdruckpistole gelöst und den den Besitzer der Tabaktrafik oberhalb eines Auges getroffen.Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Der Verletzte lief zu einer Bar gegenüber, um Hilfe zu holen. Dort wurde der Notruf abgesetzt. Außerdem verständigte der Mann seinen Bruder, mit dem er gemeinsam die Tabaktrafik führt.Der 45-Jährige wurde ins Spital „Santa Chiara“ eingeliefert. Glücklicherweise wurde er durch den Schuss nicht schwer verletzt.Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen und fahnden nach den beiden Tätern. Um diese zu identifizieren wird nun Videomaterial aus Überwachungskameras ausgewertet.Außerdem gibt es Berichte von Augenzeugen, denen kurz vor dem Überfall verdächtige Personen in der Nähe der Trafik aufgefallen waren.