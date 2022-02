Trient wird Problembären abschießen – und Südtirol?

Das Gewehr ist bereit: Nachbarprovinz will gefährliche Bären in Zukunft nicht mehr einsperren, sondern abschießen. Tierschützer protestieren vehement. Wird es damit auch in Südtirol eng für Bären, die Nutztiere reißen und keine Scheu vor Menschen zeigen?