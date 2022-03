Triest: 2 Insassen aus Gefängnis ausgebrochen

Dabei wurden sie von mehreren Zeugen beobachtet, die umgehend die Polizei alarmierten. Daraufhin begann in der Stadt eine spektakuläre Jagd nach den entwichenen Insassen – ein 23-jähriger Rumäne und ein 31-jähriger Marokkaner, der 2021 in Tarvis festgenommen worden war.Die Sicherheitskräfte durchsuchten mehrere Stadtviertel und auch das Karstgebiet und konnten die beiden Männer in wenigen Stunden lokalisieren und wieder festnehmen, berichteten lokale Medien.Gefängnisausbrüche haben in Italien zuletzt zugenommen. Die Gewerkschaft der Gefängnisaufseher beklagt Personalmangel in den stark überbevölkerten italienischen Strafanstalten.

apa/stol